Вища рада правосуддя відкрила справу щодо судді, яка відпустила Саакашвілі

Вища рада правосуддя відкрила 22 грудня дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол, яка не заарештувала Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомили у прес-службі ВРП.

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Зазначається, що скарга була подана ще 14 березня 2017 року. Громадянин, який її подав, заявляє, що поведінка судді Цокол була неправомірною, коли вона розглядала справу за його скаргою на бездіяльність Печерського управління поліції Києва.

Розглянувши скаргу Пікалова О.О., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийняла рішення відкрити дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду міста Києва Цокол Лариси Іванівни,

– йдеться у рішенні.

Крім того, на розгляді ВСП була ще одна скарга на Цокол – від Миколи Харченка. Але перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відмовила у відкритті дисциплінарної справи проти судді по цій скарзі.

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У свою чергу народний депутат Віталій Купрій повідомив на своїй сторінці в Facebook, що скарга Пікалова на Цокол стосувалась відмови жінки в задоволенні скарги громадянина на бездіяльність правоохоронних органів у разі невнесення відомостей за статтею 214 КПК.

"Лариса Цокол відмовила в задоволенні скарги, оскільки сам скаржник не прийшов на розгляд, хоча був вчасно повідомлений. І це було законно, оскільки відповідно до вимог ч.3 ст.306 КПК розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність в ході досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, або його захисника, представника. А граничний термін розгляду скарг і вже не дозволяв його переносити", – написав Купрій.

Нардеп заявив, що все, що відбувається – це "чистої води провокація Банкової через підконтрольний їй контролюючий орган. Помста чесної і принципової судді!".

Нагадаємо, суддя Лариса Цокол під час обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі відпустила його та відхилила клопотання прокурорів про домашній арешт.



Згодом Цокол відсторонили від обов'язків, тому що щодо неї розглядалися дві скарги.