17:13
23 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дзвінок Путіну. Російську Держдуму замінували Ланістери
Вєсті Кремля
22:21, 22 грудня
Вєсті.UA. Завершення грузинського шоу в Україні. Радикальна мода Кошелєвої
Вєсті.UA
19:38, 22 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Вища рада правосуддя відкрила справу щодо судді, яка відпустила Саакашвілі

10:38, сьогодні 4157 Читать новость на русском
Вища рада правосуддя відкрила справу проти судді Лариси Цокол
Вища рада правосуддя відкрила справу проти судді Лариси Цокол / Фото з відкритих джерел

Вища рада правосуддя відкрила 22 грудня дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол, яка не заарештувала Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомили у прес-службі ВРП.

Читайте також: Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного суду

Зазначається, що скарга була подана ще 14 березня 2017 року. Громадянин, який її подав, заявляє, що поведінка судді Цокол була неправомірною, коли вона розглядала справу за його скаргою на бездіяльність Печерського управління поліції Києва.

Розглянувши скаргу Пікалова О.О., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийняла рішення відкрити дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду міста Києва Цокол Лариси Іванівни,
– йдеться у рішенні.

Крім того, на розгляді ВСП була ще одна скарга на Цокол – від Миколи Харченка. Але перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відмовила у відкритті дисциплінарної справи проти судді по цій скарзі.

Читайте також: Суддю звільнили з роботи через ухвалені рішення щодо Автомайдану

У свою чергу народний депутат Віталій Купрій повідомив на своїй сторінці в Facebook, що скарга Пікалова на Цокол стосувалась відмови жінки в задоволенні скарги громадянина на бездіяльність правоохоронних органів у разі невнесення відомостей за статтею 214 КПК.

"Лариса Цокол відмовила в задоволенні скарги, оскільки сам скаржник не прийшов на розгляд, хоча був вчасно повідомлений. І це було законно, оскільки відповідно до вимог ч.3 ст.306 КПК розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність в ході досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, або його захисника, представника. А граничний термін розгляду скарг і вже не дозволяв його переносити", – написав Купрій.

Нардеп заявив, що все, що відбувається – це "чистої води провокація Банкової через підконтрольний їй контролюючий орган. Помста чесної і принципової судді!".

Нагадаємо, суддя Лариса Цокол під час обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі відпустила його та відхилила клопотання прокурорів про домашній арешт.

Згодом Цокол відсторонили від обов'язків, тому що щодо неї розглядалися дві скарги.

Теги: Новини України Судді Вища рада правосуддя Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вулиці
сьогодні, 16:01 Вулиці "Годзили" у Києві бути: хто, чому і як саботує перейменування вулиці Московської
Катерина Петренко 1400
Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
сьогодні, 14:52 Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
Тетяна Мартинюк 373
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
сьогодні, 14:08 У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
1998
Кава на крові чи кава на Хрещатику?
сьогодні, 12:02 Кава на крові чи кава на Хрещатику?
Дід Панас 1329
Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
сьогодні, 10:02 Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
Настя Сукач 495
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
ФСБ затримала шість громадян України
 14 жовтня , 16:37
Лідер "Бумбокс" розповів про нещодавній проукраїнський концерт у Криму, який так і не відбувся
11 серпня , 20:38
Як смачно, красиво та за феншуєм зустріти Новий рік 2018: все про підготовку до свята
 25 грудня , 14:15
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук