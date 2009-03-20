Висока мода

Ніколь Річі, Нікі Хілтон та Маріса Томей відвідали показ вінтажної колекції на тижні високої моди в Лос-Анджелесі.

Стартував Fashion Week доброчинною вечіркою на користь місцевого музею сучасного мистецтва. У ролі ведучої імпрези - Рейчел Ґріффітс.Рейчел Ґріффітс (ведуча вечірки): "Я обожнюю музей сучасного мистецтва. З цією установою тут, у Лос-Анджелесі, я пов`язана ось уже кілька років. У нашому місті взагалі надають неабиякої уваги галузі розваг. А ця галерея - прямий конкурент нью-йоркського музею".Маріса Томей (акторка): "Усе складається доволі добре. Ще не зовсім так, як би хотілося, проте, люди, здається, задоволені. Взагалі в цю подію вкладено чимало сил та коштів. Я б сказала, що з часом цей Fashion Week став "на голову" вищий".У рамках шоу свої колекції показали одні з найіменитіших дизайнерів, які працюють в галузі вінтажних речей. Серед них й немало відома Камерон Сільвер та Луі Вердад із колекцією "Лувр".Щоправда, цього року організаторам заходу довелося добряче попітніти, аби подія таки відбулася. Передусім на заваді стала не надто стабільна економічна ситуація в країні. Проте Леанна Льюіс, виконавчий продюсер шоу, наполягла на проведенні тижня моди. Підтримав організаторку й модельєр Луі Вердад, який сьогодні й самне в найкращому фінансовому становищі. Проте, каже дизайнер, моді це не завада.