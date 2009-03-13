Виступи радикалів
Фінансові ринки 16:34, 13 березня 2009 205
Протести анархістів у Греції.
За повідомленням "Ассошіейтед Пресс" група молодиків, озброєних ломами та кувалдами трощили вітрини магазинів та банків у центрі грецької столиці. Жертвами зловмисників також стали декілька десятків автівок. Анархісти вимагали звільнити їхнього товариша, затриманого у 2007 році за пограбування банку.Одразу ж після погрому молодики, ймовірно, заховалися на території одного з університетів, куди у відповідності до грецьких законів заборонений доступ поліції. Зазначимо, останнім часом у Греції почастішали виступи молодих радикалів. Зокрема різні угруповання анархістів та ліворадикалів взяли на себе відповідальність за серії вибухів у Афінах, які сталися останнім часом.
Джерело: 24 Канал
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