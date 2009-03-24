Висунули звинувачення

У вбивстві поліцейського у Північній Ірландії звинуватили 17-літнього підлітка.

Поліція висунула звинувачення юнаку у вбивстві, носінні зброї та зборі інформації для терористичної організації Продовження ІРА. Раніше у справі про вбивство констебля Стівена Керролла поліція затримала сімох осіб. У понеділок двох чоловіків відпустили без висунення їм звинувачень. Під арештом перебувають ще четверо осіб, яких підозрюють у нападі на британську військову базу та у причетності до радикальних угруповань ірландських сепаратистів.Нагадаємо, невідомі злочинці 9 березня, застрелили Стівена Керролла, який входив до складу патрульної групи. Відповідальність за вбивство поліцейського взяло на себе екстремістське угруповання Продовження ІРА. Ця атака сталася через два дні після того, як воєнізоване угруповання Справжня Ірландська Республіканська Армія напала на британську військову базу Массерін внаслідок чого загинули двоє солдатів.