Витівки Берлусконі

Правила протоколу, схоже, не для італійських прем’єрів.

На саміті НАТО у Німеччині та Франції глава Кабінету міністрів Італії Сильвіво Берлусконі вкотре привернув до себе увагу. Пан Берлусконі, прибувши до місця зібрання лідерів країн членів Альянсу у німецькому Келі, відмовився пройти червоним килимом, де учасників форуму зустрічала німецький канцлер Ангела Меркель. Виходячи з машини глава італійського уряду розмовляв по мобільному телефону і замість того, аби попрямувати на зустріч Меркль, він лише показав жестом, що конче зайнятий розмовою і відійшов у бік Рейну, там і продовжив свою бесіду. Такий вчинок Берлусконі спантеличив канцлера Німеччини, але їй нічого не залишалося, як продовжувати зустрічати інших гостей. Як зазначає "Інтерфікс", через надмірну любов до телефонних розмов, Берлусконі не потрапив на офіційне фото всіх учасників саміту НАТО. Втім, представники італійського уряду уже пояснили таку витівку свого прем’єра. Кажуть, - Сильвіо Берлусконі докладав усіх зусиль, аби переконати турецького прем’єра Таїпа Ердогана підтримати кандидатуру глави уряду Данії на посаду генсека НАТО.