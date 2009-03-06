Витрати ExxonMobil

Криза не завадить Exxon нарощувати інвестиції.

Компанія, перша у світі за ринковою вартістю, планує збільшити витрати у цьому році на 11% до 29 млрд. дол. ExxonMobil змогла пережити обвальне падіння на сировинному ринку, коли з літа до кінця минулого року вартість бареля нафти впала з майже 150 до 40 дол. і утримується на такому рівні до сьогодні. Не в останню чергу стабільність бізнесу техаської компанії забезпечує її помірна, консервативна політика.Нагадаємо, Exxon почала викликати занепокоєння експертів у 2006 році, коли значні інвестиції не супроводжувалися збільшенням видобутку нафти. Однак, дивіденди від вливань у розвиток зберуть вже у цьому і наступних роках, коли компанія нарощуватиме видобування на кілька відсотків на рік. Зазначимо, зараз Exxon володіє 32 млрд. готівкових дол. і всього 7 мільярдним боргом.