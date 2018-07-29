Віце-чемпіон світу повернеться до складу "Динамо" перед матчем з "Шахтарем"

Лівий захисник "Динамо" Йосип Піваріч, який є віце-чемпіоном світу у складі збірної Хорватії, прибуде в розташування команди 2 серпня.

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич на прес-конференції після матчу проти ФК Львів (1:0).

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Повернення Піваріча? Він ще відпочиває, але вже з 2 числа буде з нами. У Піваріча є своя програма, по якій він підтримує форму. Ми повинні були дати йому мінімум 10 днів відпочинку, але у нього вийде 12. Ми все порахували. Зайвого відпочинку йому б ніхто не дав. Йосип професійно ставиться до своїх обов'язків. Сподіваюся, він повернеться у хорошому стані, – заявив Хацкевич.

У поточному сезоні хорват вже пропустив три матчі "Динамо". Піваріч разом зі збірною Хорватії дійшов до фіналу ЧС-2018, де поступився Франції з рахунком 4:2.

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