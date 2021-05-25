Про це сам Федоров розповів журналістам. І додав, що погрози – не єдиний спосіб, у який намагаються створити перепони реалізації ініціатив міністерства.

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"Була погроза моєму заступнику"

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що його заступник отримував погрози. А все через будівельний реєстр, який запроваджують в Україні.

Була погроза моєму заступнику, коли ми почали будівельним реєстром займатися. Будівельний реєстр – це вся нерухомість, яку вводять в експлуатацію в нашій країні,

– сказав віцепрем'єр-міністр.

Він пояснив, що мовиться про реєстр ДАБІ (це Державна архітектурно-будівельна інспекція):

Раніше – коли міністерство цифрової трансформації тільки створювали – цей реєстр перебував "у приватних руках в Європі".

Тож міністерство спільно із СБУ і НАБУ проводило цілу спецоперацію, щоб забрати реєстр – і передати його у власність держави.

Довідка: новий електронний реєстр будівництва почав функціонувати у липні 2020. Він замінив реєстр ДАБІ, а саму інспекцію реформували у березні 2020 – через корупційні скандали. Однак вона досі функціонує.

"Працюють витонченіше"

Федоров також розповів, що погрози – не єдиний спосіб, у який намагаються створити перепони реалізації ініціатив міністерства. Частіше їхні противники намагаються використати суди.

Працюють витонченіше – подають у суд, що ті рішення, які ми ухвалюємо, не відповідають законодавству, і змушують правоохоронні органи відкривати кримінальні справи,

– повідомив міністр.

Утім, уточнив, що саме щодо нього персонально таких справ немає. "Але останній приклад – реєстр соціальних виплат. Там десятки мільярдів ми заберемо, де заробляється. Намагалися зупинити", – підсумував він.

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