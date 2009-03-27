Вивезення боєприпасів

Україна має усі шанси позбутися ще однієї порохової бочки.

Артилерійську базу поблизу міста Славута, що на Хмельниччині активно розчищають від боєприпасів. Тут на понад 250 гектарах зберігалось більше 50 тисяч тон снарядів. Артилерійську базу мали розформувати ще у жовтні 2006 року, однак, як завжди, забракувало коштів. Склади з боєприпасами розташовані усього за 7 кілометрів від Хмельницької атомної станції. Тож допомогти військовим вивезти снаряди зголосилося керівництво АЕС. Повністю розформувати базу планують до 1 червня, це дозволить оборонному бюджету зекономити до 6 мільйонів гривень.Сергій Ніколаєв (заступник командуючого військ ЗОК): "В рік для утримання цієї частини держава виділяє 12 мільйонів гривень. За нашими підрахунками всі роботи обійдуться, ну до 600 тисяч."Роззброєння бази полегшить життя і жителям міста Славута, яке знаходиться всього за півтора кілометри від бази. Після очищення військових складів від боєприпасів, артилерійську базу розформують, а землю віддадуть на баланс місцевої влади.