Вивід військ

Іспанія виводить своїх миротворців із Косова.

Контингент країни у складі миротворчих сил під керівництвом НАТО повернеться до дому вже до серпня цього року. Про це повідомили у Міністерстві Оборони Іспанії. Реакція альянсу не примусила себе довго чекати - Генсек Нато Яап Де Хооп Схеффер попередив країни Північно-Атлантичного Союзу від подальших односторонніх кроків щодо скорочення контингенту у косові.Там, зазначимо, перебуває понад 600 іспанських військовослужбовців. Всього ж у краї дислоковані 15 тисяч вояків із 34 країн світу. Миротворчі сили ввели у Косово у 1999 році, для гарантування стабільності та безпеки у регіоні. У лютому 2008 року Косово в односторонньому порядку проголосило свою незалежність від Сербії. З того часу суверенітет краю визнали понад півсотні країн, зокрема США та більшість членів Євросоюзу. Іспанія, до слова - одна із п’яти країн-членів ЄС, яка не визнала незалежності Приштини.