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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вивід військ

Фінансові ринки 10:06, 31 березня 2009 207

Великобританія розпочала вивід своїх військ з Іраку.

Згідно із підписаним торік договором з владою Іраку, 4-тисячний британський контингент має повністю залишить країну до кінця липня. Відтепер, командування військовою базою сил Міжнародної коаліції в Басрі переходить до рук американців.Армія США, найперше, займеться підготовкою співробітників іракських органів безпеки, а також забезпечуватиме контроль на дорогах, які ведуть з півдня в центр країни. Під час правління уряду Тоні Блера Великобританія стала ключовим союзником президента США Джорджа Буша під час вторгнення в Ірак в березні 2003 року.Тоді в Ірак були направлені 46 тисяч британців - близько 180-и з них загинули. Про скорочення військ в Іраку говорить і теперішня адміністрація США. Раніше, президент США Барак Обама заявив, що виведе більшу частину американських військ з Іраку до 2010 року. Також Обама наголосив, що вважає головним фронтом боротьби з тероризмом не Ірак, а Афганістан.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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