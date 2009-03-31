Вивід військ

Великобританія розпочала вивід своїх військ з Іраку.

Згідно із підписаним торік договором з владою Іраку, 4-тисячний британський контингент має повністю залишить країну до кінця липня. Відтепер, командування військовою базою сил Міжнародної коаліції в Басрі переходить до рук американців.Армія США, найперше, займеться підготовкою співробітників іракських органів безпеки, а також забезпечуватиме контроль на дорогах, які ведуть з півдня в центр країни. Під час правління уряду Тоні Блера Великобританія стала ключовим союзником президента США Джорджа Буша під час вторгнення в Ірак в березні 2003 року.Тоді в Ірак були направлені 46 тисяч британців - близько 180-и з них загинули. Про скорочення військ в Іраку говорить і теперішня адміністрація США. Раніше, президент США Барак Обама заявив, що виведе більшу частину американських військ з Іраку до 2010 року. Також Обама наголосив, що вважає головним фронтом боротьби з тероризмом не Ірак, а Афганістан.