Поки їхній старший брат Володимир захищав Україну на фронті, його побратим узяв на себе опіку над дітьми, забезпечивши їм відчуття безпеки, турботу та родинне тепло.

Стати опорою для дітей

Історія родини Целухіних із Рубіжного сповнена втрат і болю. Батько сімейства загинув у 2022 році, коли російські війська розстріляли будинок, де жили батьки та 11 дітей, десятеро з яких – прийомні. Та сім'я знайшла в собі сили почати все спочатку в безпечнішому регіоні.

Історія Андрія Видюка – приклад великої сміливості й любові. У 23 роки він разом із дружиною створив дитячий будинок сімейного типу та став наймолодшим батьком-вихователем у Львівській громаді. Родина виховує десятьох дітей: рідну донечку Юстинку та ще дев'ятьох, яких, як із теплом кажуть самі батьки, "народили серцем".

Ці родини дуже різні. У кожної – своя історія, свої втрати, страхи та випробування. Але є те, що їх об'єднує: у час, коли війна руйнує домівки й розлучає близьких, вони знаходять у собі сили приймати дітей у свої родини та бути для них опорою.

Від початку повномасштабного вторгнення наша Фундація підтримує розвиток сімейних форм виховання. І це лише три з багатьох десятків історій, які пройшли через наші серця.

Що говорить статистика про всиновлення

Здавалося б, війна, невизначеність і втрати мали б спонукати людей відкладати такі важливі рішення, як створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Принаймні дослідження європейських науковців показують, що очікування щодо майбутнього можуть впливати на наміри мати дитину. Зокрема, експеримент Віньйолі та співавторів у Флоренції та Осло продемонстрував: в Осло негативний прогноз щодо зайнятості послабив заявлені наміри мати дитину, а у Флоренції позитивний – посилив їх.

Матеріальні труднощі та війну називали й учасники дослідження українського контексту, проведеного KSE та Info Sapiens у 2024 році. Серед 1 034 респондентів, чиї відповіді про причини відмови від усиновлення наведені у звіті, 18% сказали, що не мають матеріальної можливості усиновити дитину, а 5% – що поки не планують цього через війну.

Та навіть попри невизначеність щодо майбутнього українські родини приймають дітей у свої сім'ї. За даними Міністерства соціальної політики, у 2024 році громадяни України усиновили 1 268 дітей – більше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення, коли було усиновлено 1 082 дитини.

Що допомогло українським родинам ухвалити рішення про усиновлення навіть попри війну?

Протягом двох останніх років ми проводимо заходи по всій Україні, де знайомимо людей, які лише замислюються про усиновлення, з родинами, які вже пройшли цей шлях. І за цей час я помітила одну важливу річ: часто людям бракує не бажання прийняти дитину, а впевненості, що вони впораються. Що не залишаться сам на сам із труднощами. Що поруч будуть люди, які зрозуміють і підтримають.

І це не лише наші спостереження. Дослідження, опубліковане у 2023 році в науковому журналі Child & Family Social Work, виявило зв'язок між позитивною реакцією родичів і друзів на намір усиновити дитину та тим, наскільки легко майбутнім батькам дається це рішення.

Саме тому для нас так важливо створювати простір, де родини можуть знайомитися, ділитися досвідом і відчувати, що вони не самі. Де ті, хто вже прийняв дітей, можуть підтримати інших власним прикладом. Адже іноді одна щира розмова з людьми, які пройшли схожий шлях, допомагає подолати сумніви, що накопичувалися роками.

Саме з цією метою вже другий рік поспіль ми проводимо "Родинне Різдво". Торік за одним святковим столом нам вдалося зібрати понад 500 батьків і дітей. Цьогоріч ми хочемо, щоб ця спільнота стала ще більшою.

У грудні поруч знову будуть Роман і Галина, родина Целухіних, Андрій з Оленою та їхні діти, десятки інших родин. Люди з різними долями, які знають, скільки любові, терпіння та щоденної праці стоїть за рішенням прийняти дитину. Це буде значно більше, ніж святкова вечеря. Ця зустріч стане нагадуванням про те, що родинам, які прийняли дітей, потрібна підтримка не лише в момент ухвалення рішення, а й через місяці та роки після нього.

І якщо після знайомства з цими історіями хоча б одна людина замислиться про усиновлення, а хоча б одна родина відчує, що вона не сама зі своїми труднощами, це можна буде вважати найкращим різдвяним дивом з усіх можливих.