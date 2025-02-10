Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в інтерв'ю "Українській правді".

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Що може стабілізувати ситуацію на фронті

Наєв пояснив, що для стабілізації ситуації на фронті є 3 складових. По-перше, мовиться про самих військових. За словами Наєва, щоб давати відсіч окупантам, українські військовослужбовці мають бути замотивовані та добре підготовані. Що стосується підготовки воїнів, то цим займається командування видів, родів військ, спеціальних військ.

За словами генерал-лейтенанта, саме командування має готувати та мотивувати особовий склад.

У ході цієї підготовки кожен воїн має бути готовим до ведення бойових дій. Не так, щоб його з навчального центру і відразу на передній край, де він бачить ситуацію, яка дуже суттєво відрізняється від базової військової підготовки,

– наголосив Наєв.

Другою складовою є озброєння. Якщо українські захисники мають проблеми з деяким озброєнням на передньому краї, то стабілізувати ситуацію на полі бою може бути складніше. Наєв пояснив, що, до прикладу, там, де не вистачає артилерійських боєприпасів, можна підтримувати за допомогою безпілотників, FPV-дронів або інших дронів.

Третьою складовою є управління. Наєв вважає, що потрібно воювати сталими структурами, дивізіями, корпусами, "де командир одночасно несе відповідальність і за підготовку свого особового складу, і за застосування".