Це передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Донбас.Реалії" від "Радіо Свобода". Раніше ми переказували велику статтю CNN, чиї журналісти стали свідками запуску далекобійних дронів ГУР. Тоді іноземні медійники розказали, що розвідники використовують дрони "Лютий" і "Рубака". Останній – дрон-приманка, який відволікає ворога від ударного БпЛА.

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Які дрони запускає ГУР по Росії

Інформація, що доступна про українські ударні БпЛА, неповна, а їхні точні характеристики невідомі. Публічно заявлялося про "Лютий", Ukrjet26 "Бобер", реактивний дрон "Морок", E300 Enterprise та багато інших, але бійці лише одного підрозділу ГУР кажуть, що вони запускали набагато більше виробів,

– інформують журналісти.

Які далекобійні дрони є на озброєнні України / Скриншоти 24 Каналу

Командир групи операторів далекобійних дронів ГУР каже, що свою ефективність підтвердили півтора-два десятки безпілотників.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап наголосив: коли Україна проводить серйозну атаку по російських цілях, то працюють різні дрони, які виконують різні завдання. Наприклад, протидія ППО, ретрансляція (приймання та передавання сигналу), організація інших видів зв'язку, можливість передавати зображення.

А гурівці стверджують, що всі дрони досить прості, тож можна швидко навчитися працювати на них. Група, яка запускала перші українські дрони, тепер працює на дві тисячі кілометрів.