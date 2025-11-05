Ворог просунувся одразу в трьох областях України: оновлена мапа DeepState

Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У середу, 5 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.

Що змінилося на фронті?

Станом на 5 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Українські військові відкинули противника на Покровському напрямку – біля села Шахове.

Однак росіяни також мали просування, зокрема поблизу:

села Володимирівка Покровського району на Донеччині;

Покровського району на Донеччині; сіл Бологівка та Кам'янка Куп'янського району на Харківщині;

та Куп'янського району на Харківщині; села Привілля Синельниківського району на Дніпропетровщині.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів про важку ситуацію під Покровськом. Військовий експерт вважає, що передумови для цього склалися ще влітку – через відволікання на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту.

Ситуація має прояснитися протягом 3 – 4 днів. На цьому напрямку керівництво операцією здійснює Сирський, якого вважають хорошим тактиком,

– додав Світан.

