5 листопада, 14:45
Ворог просунувся одразу в трьох областях України: оновлена мапа DeepState

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Аналітики DeepState оновили карту бойових дій 5 листопада.
  • Росіяни просунулися на Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині, а Сили оборони України – біля Покровська.

Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У середу, 5 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.

Що змінилося на фронті?

Станом на 5 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Українські військові відкинули противника на Покровському напрямку – біля села Шахове.

Однак росіяни також мали просування, зокрема поблизу:

  • села Володимирівка Покровського району на Донеччині;
  • сіл Бологівка та Кам'янка Куп'янського району на Харківщині;
  • села Привілля Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Що відбувається в Донецькій області: дивіться на карті

 

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів про важку ситуацію під Покровськом. Військовий експерт вважає, що передумови для цього склалися ще влітку – через відволікання на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту. 

Ситуація має прояснитися протягом 3 – 4 днів. На цьому напрямку керівництво операцією здійснює Сирський, якого вважають хорошим тактиком,
– додав Світан.

Що відбувається на прикордонні Харківщини: дивіться на карті

 

  • За добу вівторка, 4 листопада, Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 154 боєзіткнення на фронті. Найбільше ворожих атак довелося відбивати на Покровському (52), Слов'янському (17) та Олександрівському (15) напрямках.

  • За даними Інституту вивчення війни, серед факторів успіху росіян у Покровську – цілеспрямовані атаки на українських операторів дронів і впровадження заходів повітряного перехоплення.

  • Водночас у соцмережі TikTok пропаганда поширює фейкові відео про нібито "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська", створені з використанням штучного інтелекту.