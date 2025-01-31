Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті 31 січня

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжував штурмувати на кількох напрямках. Так, на Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 7 атак на позиції ЗСУ. Окупанти штурмували неподалік Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів. Наші воїни відбили всі атаки окупантів.

На Сіверському напрямку російська армія 6 разів намагалася просунутись в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби проявилась у чотирьох бойових зіткненнях. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Ще не завершилось одне з них.

На Торецькому напрямку наші війська відбили 10 атак противника в районі Торецька. Крім того, противник завдав авіаційних ударів 3 керованими бомбами біля Дружківки.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту окупанти здійснили 54 атаки в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Дотепер триває 6 боєзіткнень.

Слід зауважити, що на Покровському напрямку Росія не рахується з втратами. Лише у січні ЗСУ ліквідували:

15 185 окупантів, з яких 6 966 – безповоротно,

16 танків,

87 ББМ,

320 одиниць автомобільної техніки,

22 артилерійські системи,

1 протитанковий ракетний комплекс,

1 склад зберігання пально-мастильних матеріалів,

5 складів боєприпасів,

173 БпЛА.

Крім того, пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автомобільної техніки, 49 гармат та мінометів та одну реактивну систему залпового вогню.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де з початку доби українські захисники відбили п'ять атак противника.

На Гуляйпільському напрямку триває одна ворожа атака в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка, наші оборонці успішно відбили один штурм противника. Водночас противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув 4 КАБи поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам’янське некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено 3 невдалі штурми позицій українських воїнів.

У Курській області українські захисники сьогодні відбили 11 наступальних дій загарбників. Ворожа авіація завдала 20 ударів, застосувавши 29 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 313 артилерійських обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

До слова, на Курщині протягом січня Росія втратила:

8038 окупантів, з яких 3488 – безповоротно, взято в полон 45 загарбників;

7 танків,

16 бойових машин піхоти,

3 бронетранспортери,

12 бойових машин десанту,

40 бойових броньованих машин,

81 одиниця автомобільної техніки,

2 артсистеми,

14 мінометів,

95 безпілотних літальних апаратів,

2 одиниці інженерної техніки.

Також суттєво пошкоджено 19 танків, 8 бойових машин піхоти, одну бойову машину десанту, 36 бойових броньованих машин, 32 автомобілі, 5 артсистем та 16 ворожих мінометів.