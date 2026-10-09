І тоді про нинішній конфлікт згадуватимуть лише як про перший етап масштабного протистояння між Росією та Євросоюзом. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Гібридне тестування кордонів НАТО

Те, що ми спостерігаємо зараз на кордоні Латвії, – це класичне розгортання гібридної війни. Група озброєних людей у масках із території Білорусі прориває кордон, нищить майно й спокійно йде геть. При цьому по них навіть не відкривають вогонь на ураження.

Мені це до болю нагадує 2014 рік у Криму та Донецьку, коли російські військові без розпізнавальних знаків ходили нашими вулицями. Українська армія тоді не мала наказу стріляти, і в результаті ми втратили території. Сьогодні Європа наступає на ті самі граблі: західні політики чекатимуть до останнього, поки невідомі диверсійні підрозділи не захоплять якесь європейське місто.

Європа все ще не усвідомила реальність 1941 року

Західний світ досі живе в ілюзії, ніби ситуацію можна залагодити. У Парижі під час Тижня моди вільно гуляють дружини топ-менеджерів російського ВПК. А Євросоюз досі не спромігся повністю заборонити в'їзд військовослужбовцям армії Росії, хоча їх офіційно визнають причетними до геноциду.

Це нагадує 1930 роки, коли верхівка нацистської Німеччини спокійно їздила до США. Європа ще не перебуває подумки в умовному 1941 році, але історія невідворотна – відсидітися не вдасться нікому.

Чума, яка прийшла в Європу з Криму

Зараз багато обговорюють спалах чуми в Росії та заборону федеральним каналам вимовляти це слово. Мене запитують, чи це не "кара небесна". Я не бачу в Путіна якихось особливих забобонів, але для російського суспільства таке слово має величезне символічне значення.

Цікаво, що 500 – 600 років тому знаменита європейська чума почалася саме під час облоги Феодосії. Війська Золотої Орди заразилися чумою, а перед відступом закидали місто трупами своїх солдатів. Генуезці, які втекли до Італії, рознесли хворобу по всій Європі. Сценарій повторюється: варвари зі Сходу знову несуть антисанітарію та руйнування.

Втім, сподіватися лише на епідемію як на порятунок від агресора – наївно. Сучасна медицина здатна купірувати такі спалахи. Якщо епідемія заглохне за кілька тижнів, про неї ніхто й не згадає. Історичне значення мають лише ті події, які призводять до краху систем.

Тоталітаризм на тлі втрати керованості

Усередині самої Росії зараз паралельно відбуваються два процеси. З одного боку, режим досяг тотального контролю над населенням, яке виховане в культі смерті та мілітаризму. Російська пропаганда відкрито переконує людей, що померти на війні – це найвище благо.

З іншого боку, відбувається стрімка втрата керованості державою. Кремлівська вертикаль тріщить по швах. Путін більше не контролює ситуацію у власних регіонах: Бєлгород, Курськ, Сочі чи Ростов опинилися в абсолютно новій реальності щоденних обстрілів і пожеж.

Російська влада більше не здатна проводити заходи в Сочі чи захистити власну логістику. Коли диктатура одночасно посилює репресії всередині та втрачає фізичний контроль над регіонами – це вірна ознака того, що система наближається до свого зламу.