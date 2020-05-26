Війна за пляжі: в Одесі сталися сутички між активістами та поліцією – відео

В Одесі 26 травня відбулися сутички між поліцейськими та активістами на 16 станції Великого Фонтану. Останні прийшли, щоб знести встановлену літню терасу на пляжі.

Там їх вже чекали правоохоронці, які охороняють забудову. Почалася штовханина, повідомляє телеграм-канал Teza.

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Що відомо про сутички в Одесі

В акції бере участь Нацкорпус. На думку активістів, роботи на пляжі ведуться незаконно, тому і вирішили розчистити територію.

Згодом обидві сторони припинили сутички і очікували на чиновників з міськради Одеси, щоб з'ясувати чи є у власника дозвіл на забудову.

За версією поліції, у самих активістів немає документів, які дозволяють знесення. Тому між ними почалася штовханина.

Зверніть увагу! Це вже третя спроба активістів звільнити пляж від забудови. Раніше вони штурмували її 8 квітня та 21 травня.

Дивіться відео сутичок в Одесі:

Активісти намагалися розхитати встановлене кріплення для тераси: дивіться відео