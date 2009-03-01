Чи існує справжня жіноча дружба?

Це одвічне питання постало перед подругами Еммі та Лів, які товаришують з дитинства. На одному з весіль дівчата разом зловили букет нареченої. За усіма правилами, їхні майбутні весілля вже не за горами. Так і стається. Переповнені щастям подруги не помічають, що призначають дати церемоній на один день і, несподівано для самих себе, стають конкурентками. Виявляється, що подруги обирають одне й те саме місце для проведення урочистостей та навіть однакові весільні сукні.Режисер фільму Гарі Вінік. В ролях - білявка Кейт Хадсон та чорнявка Енн Хеттуей. В українських кінотеатрах романтична комедія "Війна наречених" з 26 лютого.