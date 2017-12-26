Вийшла покурити: в Росії пенсіонерку здуло вітром з балкона

У російському місті Шахтарськ на острові Сахалін ураганний вітер здув з балкона на четвертому поверсі 70-річну пенсіонерку, яка вийшла покурити.

Цю інформацію "РИА Новости" підтвердили в центральній районній лікарні Вуглегірська.

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"Бабуся вийшла на балкон і не витримала пориву вітру. Зараз вона знаходиться в одному з відділень центральної районної лікарні Вуглегірська, у неї травми", – повідомило джерело в лікарні.

За попередньою інформацією, сімдесятирічна жінка вийшла на балкон покурити, але її здуло поривом вітру. Пенсіонерка впала у м'який замет і тому залишилася жива.

Машина швидкої допомоги не змогла проїхати до будинку потерпілої через снігові замети, тому бабусю довелося доставити в місцеву лікарню у ковші навантажувача.

У Росії пенсіонерка випала з балкона