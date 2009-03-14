Військова співпраця

Чавес пропонує росіянам венесуельські аеродроми.

Президент Венесуели Уго Чавес запропонував Росії використовувати аеродром на острові Арчіла для тимчасового базування стратегічних літаків військово-повітряних сил Росії. Про це повідомило керівництво штабу дальньої авіації. Російська сторона уже навіть відвідала базу і переконалася, що після невеликої реконструкції аеродром буде готовий для злету та посадки стратегічних бомбардувальників. Російські військові також не виключають, що для таких же потреб можуть бути використані до 5 аеродромів на кубі. Зазначимо, Росія відновила польоти на патрулювання у віддалених регіонах світу з 2007 року після 15-річної перерви.