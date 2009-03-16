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Військова співпраця

Фінансові ринки 13:09, 16 березня 2009 265

Уго Чавес спростував інформацію про можливе розташування у Венесуелі російської військової бази.

Президент латиноамериканської країни заявив, що Каракас пускатиме до себе російських військових, однак військових баз Росії на території Венесуели не буде. Днями, нагадаємо, російський генштаб повідомив про те, що Венесуела нібито запропонувала Росії свій острів для базування стратегічних бомбардувальників.Уго Чавес (президент Венесуели): "Вам всім добре відомо, що це - неправда. Я лише сказав президенту Мєдвєдєву, що російська стратегічна авіація може в будь-який час скористатися територією Венесуели для зупинки, якщо це входитиме в її стратегічні плани."У вересні минулого року, нагадаємо, політ у Венесуелу зробили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160. Вони виконали завдання із повітряного патрулювання, після чого повернулися на базу в Росії. 3 грудня 2008 року, як відомо, в акваторії Карибського моря завершилися спільні військово-морські навчання Росії і Венесуели. Останнім часом Москва активно намагається зміцнити стосунки з своїми союзниками епохи Радянського Союзу - Венесуелою та Кубою, які виступають різкими критиками Сполучених Штатів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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