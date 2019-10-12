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      Військова, яка виховує дитину на фронті: зворушлива історія

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      Тетяна Науменко – перша в Україні офіцерка Збройних сил України. Жінка на війні з самісінького початку. Там навіть створила сім'ю і народила дитину. Про те, як мати стільки хоробрості і вже понад рік у зоні бойових дій виховувати дитину – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Тетяна Науменко – заступниця комбата з морально-психологічного забезпечення 24-ї окремої механізованої бригади. На Сході вона з самісінького початку війни. Спершу була волонтеркою.

      До слова: Військові, які разом з немовлям перебувають на фронті: зворушливі фото та відео

      Тетяна – перша в Україні офіцерка. За її словами, статус поміж чоловіків доводилося завойовувати довго.

      "Вимоги до жінки, мабуть, на три голови вищі, ніж до чоловіків на ті ж самі посади. Якщо чоловік може собі дозволити і розслабитися, і щось там не так поводитись, то якщо жінка таке зробить, то воно зразу видно і воно зразу це відчувається у ставлені. Тому самоорганізація, самодисципліна і витривалість — вона має бути в рази вища, ніж у чоловіка", – розповіла заступниця комбата.


      Тетяна Науменко

      В зоні війни Тетяна виховує півторарічну Софійку. Дівчинка там же народилася. На передовій не буває, але поміж військових – уже своя. Тетяна жартома розповіла, що дівчинка — майбутня міністерка оборони. 


      Донечка Тетяни Софійка

      За словами батьків, виховувати дитину на сході важко, але можливо.

      "Звісно, що поєднувати службу і виховання донечки – важкувато, але стараємося докласти максимум зусиль, щоб вона нічого не потребувала. І, відповідно, росла здоровою на радість батькам і на радість дідуся з бабцею", – пояснив чоловік Тетяни, командир батальйону 24-ї окремої механізованої бригади Анатолій Самброс.


      Тетяна Науменко створила сім'ю на фронті

      Наразі Анатолій і Тетяна не знають куди поїдуть, коли Софійка підросте й доведеться йти до школи. Але кажуть, що їм дуже подобається Львів. Втім, до того часу мають одну надзвичайно важливу справу – зберегти Україну.

      "І ти розумієш, що якщо ми зараз просто розслабимося, якщо ми зараз здамося, "здуємося" всі разом, то у них не буде майбутнього. Просто дивлячись їй в очі, ми дуже прекрасно розуміємо, що якщо не ми, то ми цим дітям залишимо багаж дуже важкий", – додала заступниця комбата Тетяна Науменко. 

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Львова Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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