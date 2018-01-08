Військові літаки США проводили розвідку поблизу Криму

Два американські військові літаки у неділю, 7 січня, здійснили масштабну розвідувальну операцію, частина якої припала на територію окупованого Росією Криму.

Як пишуть західні авіаресурси, йдеться про морський розвідник P-8A Poseidon та дальній важкий безпілотник RQ-4A Global Hawk.

За даними профільних ЗМІ, стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 12-2050, який, як повідомлялося, в неділю проводив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, після цього впродовж декількох годин курсував вздовж усього узбережжя Криму, починаючи від його західного краю до Керченської протоки.

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В цей же час патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168 432 і позивним PS076, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, у неділю був зафіксований поблизу Севастополя. Морський розвідник зробив політ на захід і південь від півострова.

Що цікаво, з початку року це вже щонайменше другий політ розвідувального літака ВМС США поблизу узбережжя Криму. Перший був зафіксований у перший же день 2018 року – 1 січня.