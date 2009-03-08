Військові справи

Сполучені Штати не перемагають в Афганістані.

Президент Барак Обама в інтерв’ю одному із американських видань заявив, що військам США поки не вдається досягти поставлених цілей в мусульманській країні. На думку господаря Білого Дому, Пентагону слід було б вдатися до такої ж тактики, що й в Іраку: посадити за стіл переговорів, і переконати відмовитися від насилля польових командирів незаконних збройних угрупувань. Втім, за словами Обами, ситуація в Афганістані набагато складніша, через чисельність племен, які часто діють з різних міркувань. Зазначимо, дії США в Іраку та Афганістані були одними з ключових питань минулорічної президентської гонки. Обама не раз заявляв, що вважає Афганістан головним фронтом "війни проти тероризму". До складу Міжнародних сил із гарантування безпеки в Афганістані входять 57 тисяч військовослужбовців з 26 країн НАТО та 15-ти країн-партнерів, в тому числі 25 тисяч американців. Ще близько 13 тисяч американських військовослужбовців діють під власним командуванням. У лютому Обама віддав наказ скерувати до Афганістану додатково 17 тисяч солдатів та офіцерів. Сили США в Іраку, навпаки, будуть скорочувати.