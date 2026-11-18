Про це йдеться на сторінці волонтерського штабу у Facebook.

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Як автівки допоможуть військовим у виконанні завдань?

У "Українській команді" розповіли, що бійці підрозділу мають за плечима чимало ризикованих операцій, зокрема на Чорному морі та в тилу противника. Нині розвідники працюють на Запорізькому напрямку.

За словами волонтерів, отримані автомобілі допоможуть військовим підвищити ефективність виконання бойових завдань.

Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що робота розвідників часто залишається непомітною для широкого загалу, однак противник відчуває її щодня.

Мало хто знає їх в обличчя, але ворог кожного дня відчуває їхню роботу. Впевнений, що наша з вами допомога надасть можливість розвідникам ще краще виконувати свої бойові завдання і завжди повертатися неушкодженими– зазначив він.

У свою чергу, представник підрозділу від імені бійців подякував українцям за допомогу.

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Шостий загін спеціального призначення ГУР МО України у складі спецпідрозділу Тимура дякує за допомогу всім українцям та "Українській команді". Разом до перемоги!– сказав військовий.

Бійці спецпідрозділу "Тимур" ГУР МО отримали автівки від волонтерів "Української команди": дивіться відео

Яку ще допомогу передала "Українська команда" військовим?

Загалом "Українська команда" вже передала на фронт понад 100 одиниць автомобільного транспорту.

Крім того, військові отримали 4 тисячі дронів, 600 генераторів і зарядних станцій та інше необхідне обладнання. Загальна вартість переданої допомоги перевищує пів мільярда гривень.