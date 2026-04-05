В одній із військових частин виявили 2 тисячі непридатних, там триває перевірка, – Решетилова

В одній з військових частин в Україні зафіксували масштабне порушення: там виявили 2 тисяч осіб, які, ймовірно, є непридатними до служби за станом здоров'я.

Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю "РБК-Україна".

Які порушення виявили у військовій частині?

Ольга Решетилова розповіла, що зараз в цій військовій частині триває перевірка.

Через складність ситуації до процесу також залучили представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ – вони мають з'ясувати, на якому саме етапі стався системний збій.

Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?

– пояснила омбудсменка.

В інтерв'ю Решетилова наголосила, що цей випадок неможливо просто констатувати як факт, адже йдеться ппро мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

Питання в тому, як це стало можливим в принципі,

– підсумувала посадовиця.

