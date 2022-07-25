Військовий КамАЗ росіян переїхав легковик з дитиною на Запоріжжі: ніхто не вижив

На окупованій території Запорізької області 25 липня сталася трагічна аварія. КамАЗ російських окупантів переїхав легкових з мирними людьми, внаслідок чого ті загинули.

Окупанти вбили людей на трасі між Мелітополем та Бердянськом

Про цинічний та кривавий вчинок росіян повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, трагічний інцидент стався на трасі між Мелітополем та Бердянськом.

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Там російський військовий КамАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Серед загиблих двоє дорослих та дитина – всі загинули на місці.

Від рук росіян загинуло вже понад 350 дітей

Ювенальні прокурори інформують, що станом на 25 липня через російську агресію в Україні загинуло вже 358 дітей.

Повідомляється, що кількість поранених дітей зросла до 686 маленьких українців. У Запорізькій області від рук окупантів постраждало 40 дітей.

росіяни не випускають людей з окупованого Запоріжжя

Окупанти використовують мирних мешканців тимчасово окупованих міст та сіл Запоріжжя як живий щит. Через це загарбники не хочуть випускати їх на підконтрольні України території.

На блокпосту у Василівці сконцентровано понад 4000 наших мешканців – понад 1000 машин. Це єдиний шлях покинути окуповану територію та добратися в Україну.

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Окупанти вигадують нові правила, аби максимально завадити евакуації. За день росіяни випускають не більше ніж 100 – 150 машин.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у Василівці щодня зростає черга на виїзд з окупованої території. На жаль, у цих чергах уже померли 5 людей.

Як відомо, в тимчасово окупованому Мелітополі почастішали вибухи російських складів і баз. Поблизу Мелітополя у захопленому селищі Мирне 12 липня спалахнула пожежа на військовій базі, яку захопили російські військові.

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Повідомлялося, що на цю базу окупанти перебралися, адже їхню основну в районі аеродрому 3 липня знищили ЗСУ.

Окрім того, вибухи стаються в окупованому Бердянську. Один з таких стався вдень 25 липня у районі заводу "Південгідромаш". Місцеві жителі оприлюднили відео, на якому видно клуби диму, що піднімаються високо у небо.

Зауважимо, що 5 липня у тимчасово окупованому Бердянську також прогримів вибух. Відомо, що він стався біля порту.

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Також варто зазначити, що на окупованому Запоріжжі змінився гауляйтер. Донедавна окуповану територію Запоріжжя "очолював" колаборант Євген Балицький. Однак у червні стало відомо, що він попросив кремль перевести його до Криму.

Після цього у кремлі вирішили відправити на Запоріжжя колишнього першого віцегубернатора Вологодської області росії Антона Кольцова. У росії очікують, що новий гауляйтер допоможе інтегруватися захоплені українські території.

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