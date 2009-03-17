Військовий переворот

Збройний переворот на Мадагаскарі.

Президент острова Марк Равалуманана звернувся до ООН та Південно-Африканського союзу надати йому військову допомогу. Зараз глава держави перебуває у своїй резиденції за 20 кілометрів від столиці, де напередодні відбувся переворот. Силові структури перейшли на бік опозиції. Військові захопили президентський палац та будівлю Центробанку.Опозицію очолює колишній мер столиці Антананаріву Андре Раджуліна. Його з посади міського голови звільнив чинний глава держави. З того часу Раджуліна очолив опозицію і звинуватив президента Марка Равалуманана. Пік політичної кризи на Мадагаскарі припав на січень, тоді під час вуличних заворушень та сутичок з поліцією загинули близько 100 людей. Крім того, криза на острові відвернула усіх інвесторів, а головне - туристів, які приносили до бюджету 400 мільйонів доларів в рік. Тепер у боротьбу за владу втрутилися військові, які досі зберігали нейтралітет.