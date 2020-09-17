На території військового полігону в Дівичках, що в Київській області, спалахнула пожежа. Ліс почав горіти ще близько 14 години 17 вересня. Інформації про постраждалих немає.

В місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399, повідомляють сухопутні війська ЗСУ.

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До ліквідації пожежі залучили військових, працівників ДСНС, Нацгвардії і місцевих лісників. Всього до ліквідації розповсюдження вогню залучили 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

Шановні мешканці військового містечка, будь ласка, зберігайте спокій, дотримуйтесь протипожежної безпеки, і, за можливості, залишайтесь вдома,

– закликали в сухопутних військах.

Коротко про полігон у Дівичках:

Він розташований на південному заході Київської області. Переважно полігон використовується для підготовки українських військових артилеристів і ракетних військ.

Дівички в Київській області: карта