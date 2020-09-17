На військовому полігоні під Києвом трапилася масштабна пожежа
На території військового полігону в Дівичках, що в Київській області, спалахнула пожежа. Ліс почав горіти ще близько 14 години 17 вересня. Інформації про постраждалих немає.
В місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399, повідомляють сухопутні війська ЗСУ.
До слова Масштабна пожежа спалахнула в заповіднику Миколаївщини: фото
До ліквідації пожежі залучили військових, працівників ДСНС, Нацгвардії і місцевих лісників. Всього до ліквідації розповсюдження вогню залучили 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.
Шановні мешканці військового містечка, будь ласка, зберігайте спокій, дотримуйтесь протипожежної безпеки, і, за можливості, залишайтесь вдома,
– закликали в сухопутних військах.
Коротко про полігон у Дівичках:
- Він розташований на південному заході Київської області. Переважно полігон використовується для підготовки українських військових артилеристів і ракетних військ.
Дівички в Київській області: карта