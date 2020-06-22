На Позняках, де стався обвал частини десятиповерхівки внаслідок вибуху, працюють рятувальники. Закінчити розчищати завали вони планують до вечора понеділка, 22 червня.

Поки на місці події в далі працюють рятувальники. Вони там працювали цілу ніч, повідомляє 24 канал.

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Каркас секції будівлі, де стався вибух, тримається завдяки спеціальним тросам, які встановили рятувальники. Так вони можуть працювати там, шукаючи тіла ще двох чоловіків 1967 та 1976 років народження.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, для того щоб не допустити подальшого обвалу будинку, рятувальникам довелося провести ці троси через квартири, які безпосередньо не постраждали під час вибуху

"На засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій позитивно вирішується питання про виділення коштів на придбання житла для всіх мешканців, які втратили свої квартири в результаті надзвичайної ситуації. Це 40 квартир секції, яка вибухнула", – заявив Геращенко.

Секція, де стався вибух, відновленню не підлягає. Її доведеться демонтувати.

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