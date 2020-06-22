Розібрати завали будинку на Позняках планують до вечора, – Геращенко
На Позняках, де стався обвал частини десятиповерхівки внаслідок вибуху, працюють рятувальники. Закінчити розчищати завали вони планують до вечора понеділка, 22 червня.
Поки на місці події в далі працюють рятувальники. Вони там працювали цілу ніч, повідомляє 24 канал.
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Каркас секції будівлі, де стався вибух, тримається завдяки спеціальним тросам, які встановили рятувальники. Так вони можуть працювати там, шукаючи тіла ще двох чоловіків 1967 та 1976 років народження.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, для того щоб не допустити подальшого обвалу будинку, рятувальникам довелося провести ці троси через квартири, які безпосередньо не постраждали під час вибуху
"На засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій позитивно вирішується питання про виділення коштів на придбання житла для всіх мешканців, які втратили свої квартири в результаті надзвичайної ситуації. Це 40 квартир секції, яка вибухнула", – заявив Геращенко.
Секція, де стався вибух, відновленню не підлягає. Її доведеться демонтувати.
- У багатоповерхівці на вулиці Крушельницької у Києві 21 червня стався потужний вибух. Внаслідок вибуху були зруйновані квартири між четвертим та восьмим поверхами.
- Станом на ранок 22 червня офіційно відомо про трьох загиблих – двох жінок 1943 та 1974 року народження та чоловіка 1991 року народження. Доля двох чоловіків 1976 та 1967 року народження залишається невідомою.
- Ще п'ять осіб травмовані.
- Спочатку основною причиною в ДСНС назвали вибух газу. Згодом глава МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють.
- Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху приходили газовики та проводили якісь перевірки. Після цього в будинку було чути запах газу.
- Через загрозу подальшого обвалу будинку його мешканців відселили.
- За словами Віталія Кличка, зруйнований будинок не реконструюватимуть, а розберуть.