Віза чи гроші?

Вже з 7 травня європейцям стане важче потрапити до України.

Безвізовий режим з ЄС можуть скасувати до Празького саміту, що відбудеться 7 травня. Про це в ефірі радіо "Свобода" повідомив заступник глави секретаріату президента Ігор Попов.Через те, що європейці без перешкод їдуть до України, каже посадовець, у правоохоронців лише додається роботи. Мовляв, людина, навіть небезпечна для суспільства на кордоні лише показує паспорт і за 10 секунд опиняється в нашій державі. Коли ж з’ясовується, що пускати її не можна було - доводиться шукати по всій країні.У те, що Україна відновить візовий режим з ЄС не вірить спікер Володимир Литвин. В інтерв’ю радіостанції “Эхо Москвы” він назвав такий крок нереальним. Каже, замість того, аби вводити візи, можна було б брати гроші з європейців на кордоні. Досі Україна нічого не отримувала за безвізовий режим, а українцям, що хотіли виїхати доводилось і платити гроші і стояти в чергах, а тепер ще й відбитки пальців здавати. Нечесно якось.Тож якихось 30 євро, до прикладу, які європейці мали б тратити на візи могли б стати символічною платою за в’їзд в Україну. Тим паче, що гроші ці допомогли б вирішити фінансові проблеми українських посольств за кордоном, додає спікер.