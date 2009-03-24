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Віза для Далай-Лами

Фінансові ринки 09:29, 24 березня 2009 301

Влада Південно-Африканської республіки відмовила у візі Далай-Ламі.

Духовний лідер тибетців мав взяти участь у конференції, присвяченій організації чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у ПАР в 2010 році. Проте, влада африканської держави відмовилась надати Далай-Ламі візу, пояснивши це тим, що його запрошення не було надіслане офіційними каналам. Одним з завдань мирної конференції в Йоганнесбурзі було продемонструвати роль ПАР як лідера у боротьбі за права людини саме напередодні чемпіонату світу з футболу.З одного боку, в ній мали взяти участь нобелівські лауреати, а з іншого - вище футбольне керівництво. Проте тепер участь представників Нобелівського комітету опинилось під загрозою. У свою чергу, влада Південно-Африканської республіки заявляє, що візит Далай-Лами відволікав би від основних тем конференції. Табо Масебе (речник президента ПАР): "Присутність Далай-Лами може лише відвернути увагу від важливої роботи, яку ми тут робимо - підготовки до чемпіонату світу."Преса ПАР припускає, що уряд країни зазнав тиску з боку Китаю. Південна Африка є найбільшим китайським партнером на континенті. Нагадаємо, КНР звинувачує Далай-Ламу в організації боротьби за незалежність Тибету та різко виступає проти контактів з ним світових лідерів. Свого часу Пекін розкритикував президента Франції Ніколя Саркозі за зустріч з тибетським лідером у Польщі.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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