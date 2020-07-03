До своїх власників повернулись одразу дві кішки, які зникли після вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві 21 червня. Тепер Умці та Еліс доведеться жити вже у новій домівці.

Кішку знайшли під диваном у зруйнованому помешканні

Про те, що чотирилапі використали одне зі своїх життів та знайшлись неушкодженими, повідомляє "Українська правда".

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Шотландську висловуху кішку Еліс знайшли в одній із зруйнованих квартир під диваном.

Коли уже завершено всі-всі роботи (бо там вкрай небезпечно, і зараз конструкції дуже "рухливі"), коли сподівань знайти хоч когось живого зовсім не лишилося – таки було врятоване ще одне маленьке пухнасте життя,

– пишуть у повідомленні групи "Котоберфест" у фейсбуці.

Кішка би так і залишилась під завалами, якби рятувальники ще раз не полізли у зруйноване помешкання. Посвітивши по кутках ліхтарем, вони і виявили пухнасту згубу.



Кішка Еліс з власницею / Фото "Української правди"

До господарів повернулась і киця Умка

1 липня повернулась до своїх господарів і киця Умка. Її власники буквально за годину до вибуху виїхали на дачу, а вдома залишили лише улюбленців – кота і собаку. Такса вибралась через три дні, а от кішці на це знадобилось набагато більше часу.

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