Вижили під завалами: двох кішок знайшли через два тижні після вибуху на Позняках – фото
До своїх власників повернулись одразу дві кішки, які зникли після вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві 21 червня. Тепер Умці та Еліс доведеться жити вже у новій домівці.
Кішку знайшли під диваном у зруйнованому помешканні
Про те, що чотирилапі використали одне зі своїх життів та знайшлись неушкодженими, повідомляє "Українська правда".
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Шотландську висловуху кішку Еліс знайшли в одній із зруйнованих квартир під диваном.
Коли уже завершено всі-всі роботи (бо там вкрай небезпечно, і зараз конструкції дуже "рухливі"), коли сподівань знайти хоч когось живого зовсім не лишилося – таки було врятоване ще одне маленьке пухнасте життя,
– пишуть у повідомленні групи "Котоберфест" у фейсбуці.
Кішка би так і залишилась під завалами, якби рятувальники ще раз не полізли у зруйноване помешкання. Посвітивши по кутках ліхтарем, вони і виявили пухнасту згубу.
Кішка Еліс з власницею / Фото "Української правди"
До господарів повернулась і киця Умка
1 липня повернулась до своїх господарів і киця Умка. Її власники буквально за годину до вибуху виїхали на дачу, а вдома залишили лише улюбленців – кота і собаку. Такса вибралась через три дні, а от кішці на це знадобилось набагато більше часу.
Вибух на Позняках у Києві: основне
- Приблизно о 10 ранку 21 червня внаслідок вибуху газу на Позняках зруйнувався будинок. З 5 по 8 поверх квартири розлетілися на частини.
- Загинули п'ятеро людей.
- Мешканці будинку, у якому трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.
- У будинку – 40 квартир. Усіх їхніх власників влада обіцяла оперативно забезпечити житлом.
- 25 червня Зеленський вручив 12 сім'ям ключі від нових квартир.