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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Візи дорожчають

Фінансові ринки 18:22, 19 березня 2009 291

До Великобританії їздити стане дорожче.

Британська влада має намір уже найближчим часом збільшити плату за в’їзд в країну. Зібрані гроші підуть на фінансування соціальних служб місцевих муніципалітетів. Для мігрантів та студентів із держав, які не є членами Євросоюзу, віза подорожчає на 50 фунтів. Нині британська віза коштує від 65 фунтів на термін до півроку до 205 на термін від одного до 10 років.Водночас вартість туристичної візи не подорожчає. За словами британських урядовців, гроші від збільшення плати за візи найперше витрачатимуть на покращення ситуації у соціальному секторі тих англійських міст, де швидко збільшується кількість мігрантів. Крім того додаткові кошти підуть на розробку програм, які дозволятимуть мігрантам ставати на облік до сімейних лікарів, а також на збільшення кількості поліцейських та вчителів.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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