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Візит Брауна

Фінансові ринки 10:24, 4 березня 2009 267

США та Велика Британія надалі поглиблюватимуть двосторонні відносини.

Про це заявив американський чільник Барак Обама на зустрічі з британським прем’єр-міністром Гордоном Брауном. Головною темою зустрічі високопосадовців у Білому Домі стала економічна ситуація в світі.Зокрема Обама заявив, що США та Англія притримуються спільних поглядів на те, як швидко та ефективно подолати негативні наслідки світової фінансової кризи. Також лідери США та Великобританії обговорили перспективи реалізації нової стратегії США в Афганістані. Чільник Білого Дому зокрема наголосив, що Велика Британія буде і надалі залишатися одним з найсильніших союзників США у боротьбі з міжнародним тероризмом.Насамкінець Барак Обама та Гордон Браун поспілкувалися на тему глобального потепління та ядерної програми Ірану. Зазначимо, британський прем’єр став першим лідером європейської держави, якій особисто зустрівся з Обамою після його вступу на посаду президента США. Аналітики зазначають, що візит Брауна до США свідчить про початок нової ери співпраці між Лондоном та Вашингтоном. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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