Візит глави церкви
19:21, 31 березня 2009 229
Десять днів проведе в Україні Патріарх Московський і всія Русі Кирил.
Уже остаточно визначено дату візиту - Глава Російської православної церкви приїде до Києва 27 липня. Її визначили напередодні під час зустрічі Блаженнійшого митрополита Володимира зі святійшим патріархом Московським. Дата не випадкова - візит почнеться напередодні дня церковної пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира та державного свята - Дня Хрещення Київської Русі. 28 липня Патріарх Московський відправить богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Окрім Києва глава Російської православної церкви має намір відвідати Донбас, Крим і Західну Україну.
Джерело: 24 Канал
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