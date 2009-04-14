Візит інспекції
11:27, 14 квітня 2009 261
Україну чи не востаннє інспектують.
У вівторок-середу президент УЄФА Мішель Платіні з цілою низкою футбольних європосадовців побуває у Києві та проведе низку зустрічей та нарад щодо готовності до Євро-2012. Головна мета візиту - побачити результати підготовки країни до проведення фінальної частини Європершості, повідомляють у Федерації футболу України. Вже завтра делегація проведе велику нараду, на якій, скоріш за все, іноземні гості затвердять остаточний перелік українських і польських міст-господарів турніру.
Джерело: 24 Канал
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