Візит інспекції

Україну чи не востаннє інспектують.

У вівторок-середу президент УЄФА Мішель Платіні з цілою низкою футбольних європосадовців побуває у Києві та проведе низку зустрічей та нарад щодо готовності до Євро-2012. Головна мета візиту - побачити результати підготовки країни до проведення фінальної частини Європершості, повідомляють у Федерації футболу України. Вже завтра делегація проведе велику нараду, на якій, скоріш за все, іноземні гості затвердять остаточний перелік українських і польських міст-господарів турніру.