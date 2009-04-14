Візит інспекції
21:51, 14 квітня 2009 284
Україну чи не востаннє інспектують.
До Києва з цілою низкою футбольних європосадовців прибув Президент УЄФА Мішель Платіні. Візит Платіні дводенний - протягом цього часу президент УЄФА планує подивитися як Україна готується до проведення фінальної частини європершості. У планах Платні - також низка зустрічей та нарад щодо готовності до Євро-2012.Делегацію футбольних європосадовців в аеропорту "Бориспіль" зустрічав президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Він же особисто й сів за кермо автомобіля, яким Платіні відбув з аеропорту. Зазначимо, цей візит Платіні матиме неабиякий вплив на визначення остаточного списку українських міст, які прийматимуть європейських футбольний форум.
Джерело: 24 Канал
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