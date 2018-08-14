Візит місії МВФ в Україну: у Мінфіні озвучили свої сподівання

У Міністерстві фінансів України заявили, що майбутній приїзд до Києва місії Міжнародного валютного фонду після довгої перерви є свідченням гарного діалогу щодо багатьох питань, включно з забезпеченням сталої бюджетної політики.

Про це заявила виконувачка обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова, мовиться на сайті відомства.

24 канал повідомляв, що місія МВФ прибуде в Україну 6 вересня, і представники місії до 19 вересня працюватимуть у Києві.

Без сумніву, приїзд нової повної місії Фонду після довгої перерви є свідченням гарного діалогу по багатьох питаннях, включаючи забезпечення сталої бюджетної політики, утримання дефіциту в рамках затвердженого бюджету, боротьби з корупцією та іншим,

– сказала Маркарова.

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"Ми зацікавлені обговорити з Фондом як усі поточні питання, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року для забезпечення стабільності та передбачуваності розвитку України для громадян, національного бізнесу та зовнішніх інвесторів", – додала в. о. міністра фінансів.

Мінфін також висловив упевненість у продовженні конструктивної співпраці з МВФ у питаннях підтримки економічних реформ, здійснюваних президентом, урядом та Національним банком.

Позитивні результати, над досягненням яких Міністерство фінансів працюватиме разом з МВФ, дозволять не тільки поповнити резерви НБУ, а й відкриють шлях до залучення фінансування державного бюджету на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку (800 мільйонів доларів) та макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 мільярд євро,

– зазначила Маркарова.

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У Мінфіні також зазначили, що під час візиту 6-19 вересня місія МВФ обговорить з українською стороною подальші кроки співпраці Фонду з Україною, включно з фінансовою допомогою від МВФ для підтримки економічної політики, спрямованої на підсилення макроекономічної стабільності та руху української економіки до сталого зростання.