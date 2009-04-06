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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Візит Обами

Фінансові ринки 21:18, 6 квітня 2009 261

Сполучені Штати не воюють проти Ісламу.

Про це президент США Барак Обама заявив з трибуни турецького парламенту, де він виступив в рамках дводенного візиту до Туреччини. Чільник Білого Дому запевнив, що Вашингтон не налаштований вороже до Ісламу, а навпаки, зацікавлений у поглибленні співпраці з мусульманським світом. Американський лідер наголосив на важливій позиції Туреччини у врегулюванні близькосхідних конфліктів. Барак Обама торкнувся американської зовнішньої політики у регіоні, зокрема, що стосується ядерної проблеми Ірану, арабо-ізраїльського конфлікту та Іраку.Впродовж майже півгодинної промови американський президент кілька разів зривав овації турецьких парламентарів - зокрема, коли висловив підтримку Анкарі у боротьбі з курдськими екстремістами. Обама також підтримав вступ Туреччини до Євросоюзу та виступив за врегулювання стосунків Анкари та Єревану.Зазначимо, це - перший візит Барака Обами у мусульманську країну з часу його обрання. У вівторок американський президент продовжить свій візит у Стамбулі, де візьме участь у саміті Альянсу цивілізацій.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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