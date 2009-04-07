Візит Обами

Триває візит Барака Обами до Туреччини.

У понеділок президент США прибув до Стамбула, де зустрівся з міністрами закордонних справ Туреччини та Вірменії Алі Бабаджаном та Едвардом Налбандяном. Однією з тем переговорів було визнання геноцидом масові вбивства вірменів в Османській імперії на початку 20 століття. У цьому питанні Туреччина не згідна з використанням терміну "геноцид". У ході переговорів, глава Білого Дому привітав намір Анкари та Єревану проводити діалог щодо цього та інших спірних питань.Впродовж дня Барак Обама проведе зустрічі з релігійними лідерами та студентами. Нагадаємо, у понеділок, виступаючи у парламенті Туреччини, американський президент заявив, що Вашингтон не налаштований вороже до ісламу, а навпаки, зацікавлений у поглибленні співпраці з мусульманським світом.Впродовж майже півгодинної промови Обама висловив підтримку Анкарі у боротьбі з курдськими екстремістами та підтримав вступ Туреччини до Євросоюзу. Зазначимо, це - перший візит Барака Обами у мусульманську країну з часу його обрання президентом США.