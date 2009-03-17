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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Візит Папи

Фінансові ринки 21:45, 17 березня 2009 246

Папа Римський прибув на Чорний континент.

Своє перше африканське турне у статусі глави католицької церкви Бенедикт XVI розпочав з Камеруну. В аеропорту камерунської столиці Понтифіка зустрічав президент країни Поль Бійя, якого правозахисники звинувачують в утисках опозиції. Під час польоту до Африки Понтифік поспілкувався із журналістами у літаку. Зокрема, говорили про таке болюче питання для африканських держав як поширення СНІДу. Бенедикт XVI заявив, що не вважає безкоштовну роздачу презервативів вирішенням цієї проблеми. На думку Понтифіка, найкращі результати боротьби із СНІДом будуть, коли люди утримуватимуться від статевих стосунків та добре ставитимуться до хворих. У Камеруні Бенедикт XVI зустрінеться з католицькими єпископами, які з’їдуться до камерунської столиці з всього континенту.Папа також поспілкується з молодими камерунцями та закличе світ не залишати Африку без підтримки. Після Камеруну, де Понтифік пробуде до п’ятниці, він також відвідає Анголу. Нинішня поїздка Бенедикта XVI - це 11 пастирський візит Папи Римського до Африки. Загалом африканський континент глави католицької церкви відвідували 18 разів, при цьому 16 візитів, на рахунку попереднього папи - Іоана Павла ІІ. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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