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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Візит Папи

Фінансові ринки 18:07, 22 березня 2009 210

Папа Римський завершує свій візит до Африки.

У неділю Бенедикт 16 відслужив месу у столиці Анголи Луанді. Вона стала останнім великим заходом за участі Понтифіка у рамках його тижневої мандрівки африканським континентом. На службу прийшли сотні тисяч людей. Щоправда літургія була затьмарена загибеллю 2 осіб.Трагедія сталася напередодні під час виступу Папи. Бенедикт 16 заявив, що дуже засмучений цим інцидентом. Звертаючись до африканців, Понтифік закликав їх розвіяти хмари зла, які стали причиною довготривалих воєн. Раніше Бенедикт 16 виступив з різкою критикою корупції в африканських країнах. Перед Анголою Понтифік відвідав Камерун. Там віз заявив, що безкоштовне розповсюдження презервативів не може вирішити проблему СНІДу.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 22 березня 2009
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