Візит понтифіка

Апостольський візит папи Римського на чорний континент.

Бенедикт XVI завітав до Камеруну. Понтифік виступив перед тисячами вірян та президентом Камеруну, які прийшли його зустрічати у міжнародному аеропорту столиці.У свої промові Бенедикт XVI зокрема наголосив, що Камерун - земля миру і закликав нігерійську та камерунську владу вирішити територіальну суперечку шляхом переговорів. У Камеруні понтифік уже провів зустріч із трьома десятками єпископів. Бенедикт XVI також роз’яснив свою позицію щодо боротьби зі СНІДом.Понтифік наголосив, що найкращим засобом проти епідемії є стриманість і чесноти, а не безкоштовна роздача презервативів. У Яунде Папа Римський пробуде до п'ятниці. Після цього Бенедикт XVI відвідає Анголу. До кінця 2009 року у Ватикані проведуть конференцію, присвячену ролі католицької церкви в житті Африки.