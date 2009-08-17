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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Візит євроінспекторів

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      В Україну їдуть футбольні ревізори.

      Сьогодні до Києва прибувають експерти УЄФА для моніторингу процесу підготовки нашою країною до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Очолить групу директор Євро-2012 Мартін Каллен. Фахівці з футбольної асоціації матимуть два дні на те, щоб ознайомитися з ходом виконуваних робіт.Минулого тижня, нагадаємо, голова організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський запевнив - УЄФА не мінятиме господаря фіналу футбольної європершості з України на Польщу. Вимоги до України не є чимось складним і стосуються звичайних європейських стандартів - безпеки на дорогах, зручного сервісу і комфортного проживання у готелях, зазначив при цьому Лубківський. Останнє слово втім - за асоціацією. Своє остаточне рішення щодо міст, які прийматимуть чемпіонат Європи з футболу 2012 року, УЄФА ухвалить у грудні.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 17 серпня 2009
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