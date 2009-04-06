Візит євроспікера

Президента Європарламенту українські депутати зустрічали стоячи.

В парламенті - мир. Вітчизняні депутати, згадавши про чемність, вітали Голову Європейського парламенту Ханса-Герта Поттерінга не передтрибунними сутичками а шанобливими оплесками - народні обранці майже у повному складі прийшли послухати закордонного гостя.Пан Поттерінг у боргу не лишився - на початку виступу звернувся до депутатів українською.Далі Президент Європарламенту говорив про велике значення України для Європи та підкреслив - ці двосторонні відносини є найамбітнішими у Європі - бо ж Україна буде першою державою в регіоні, з якою ЄС почав переговори щодо асоційованого членства.Ханс Герт Поттерінг (Президент Європарламенту): “Ця угода не тільки поглибшує економічну інтеграцію, не тільки передбачає створення зони вільної торгівлі, а також перспективи безвізового режиму, вона також дає значні і очікувані переваги для українських громадян”.Заговоривши за енергобезпеку пан Петтерінг закликав Україну розробляти спільну з Євросоюзом стратегію енергобезпеки на принципах Енергетичної хартії. А політиків закликав забути про чвари і більше опікуватися проблемами своєї країни. Європейський високопосадовець також висловив жаль, що український парламент, на відміну від європейського, досі не висловив позиції щодо Голодомору. До того ж ані Україна, ані Росія не засудили злочини комуністичних та фашистських режимів XX ст. Через цю заяву українські комуністи були єдиними, хто не підвівся, прощаючись з Президентом Європарламенту.