Візова війна?

Європа щільніше закриває двері перед іноземцями.

Позиційно центральні з точки зору географії ж українці відкинуті все ближче до європейських маргіналів. Відтепер для отримання Шенгенської візи необхідно буде здавати відбитки пальців. Рішення про запровадження біотметричних віз на території країн-учасниць Шенгену у середу ухвалив Європейський парламент. Очікують, що нова система почне працювати у тестовому режимі з жовтня цього року.Видавати візи за новими зразками спершу будуть у консульствах країн ЄС в Північній Африці, а згодом і в інших регіонах. Нова система - твердять єврочиновники - дозволить "з абсолютною точністю" ідентифікувати осіб, які отримуватимуть візу. Звільнені від дачі персональних даних будуть хіба що діти віком до 12 років. Нові візові європейські правила вкотре нагадали Україні про її досі не владнані візові справи з ЄС. Так, глава Секретаріату Президента України Віктор Балога не виключив, що Україна може повернутися до видачі віз громадянам Євросоюзу.Чинна угода про спрощений порядок оформлення віз між Україною та ЄС, за словами керівника президентської канцелярії, багато в чому залишається лише на папері, а Європа вельми неохоче відкриває свої кордони українцям. Ще в 2005 році з ініціативи Віктора Ющенка в односторонньому порядку був запроваджений безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян держав-членів Європейського Союзу та низки провідних країн Європи. Зараз, за словами пана Балоги, державні органи розробляють свої пропозиції, одна з них - повернення до видачі віз громадянам країн ЄС у пунктах пропуску через держкордон.