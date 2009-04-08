Візове полегшення

Хорватія скасувала візи для українців на час туристичного сезону.

Хорватія скасувала візи для громадян України на час туристичного сезону - з 1 травня до 30 жовтня цього року. Таке рішення ухвалила Економічна рада - повідомило посольство України в Хорватії. У такий спосіб ця країна підтримує свою туристичну галузь. Минулого року хорватські візи отримали близько 30 тисяч громадян України - 90 відсотків візових подань надійшло саме від охочих відпочити у Хорватії.Скасування віз для громадян України - це один з пунктів цьогорічного Плану дій у сфері туризму. Щоб підтримати цю сферу, Економічна рада пропонує хорватському парламенту зменшити ставки оподаткування туристичної діяльності та звільнити туристичний сектор від місцевих податків.