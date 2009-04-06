Візові мури

Європа проти нових мурів, але українці ще мають довести, що вони безпечні.

Вже з березня наступного року - розпочнеться поетапна реалізація дорожньої карти щодо запровадження безвізового режиму. Принаймні на це сподівається Президент України Віктор Ющенко. Поки ж отримати візу до країн ЄС українцям надто складно.Віктор Ющенко (Президент України): “Є одна проблема, яка на мій погляд серйозно зменшує той позитивізм, який був досягнутий - це адміністрування по даному питанню. Особливо у посольствах деяких країн, коли це адміністрування передане комерційним структурам, і там виникає ціла низка проблем, в тому числі пов'язаних із платою для отримання відповідних віз чи їх оформлення”.Президент Європарламенту Ханс-Герт Поттерінг тим часом заспокоює - Україна важлива для Європи. У Європарламенті за продовження переговорів про асоційовану угоду, зону вільної торгівлі та безвізовий режим. Проте з широкими обіймами у Європі поки зустрічатимуть далеко не усіх українців - бо не усі безпечні.Ганс-Герт Поттерінг (президент Європарламенту): “Ми не хочемо будувати нові стіни у Європі, взагалі прагнемо до вільного пересування громадян, але в той же час ми повинні дбати про безпеку наших громадян, ми зараз повинні працювати над практичними питаннями, якщо це візовий процес і є політична воля і бажання - це приведе до вирішення цих питань”.Європейцям не до душі недавні натяки Секретаріату Президента про скасування безвізового режиму для ЄС. Мовляв, Україна так і не отримала позитивної відповіді щодо послаблення візового режиму з боку Європи, після того, як у 2005 році запровадила ліберальні правила перетину свого кордону для держав - членів Європейського союзу.