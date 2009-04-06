18:08
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Візові мури

22:48, 6 квітня 2009 287

Європа проти нових мурів, але українці ще мають довести, що вони безпечні.

Вже з березня наступного року - розпочнеться поетапна реалізація дорожньої карти щодо запровадження безвізового режиму. Принаймні на це сподівається Президент України Віктор Ющенко. Поки ж отримати візу до країн ЄС українцям надто складно.Віктор Ющенко (Президент України): “Є одна проблема, яка на мій погляд серйозно зменшує той позитивізм, який був досягнутий - це адміністрування по даному питанню. Особливо у посольствах деяких країн, коли це адміністрування передане комерційним структурам, і там виникає ціла низка проблем, в тому числі пов'язаних із платою для отримання відповідних віз чи їх оформлення”.Президент Європарламенту Ханс-Герт Поттерінг тим часом заспокоює - Україна важлива для Європи. У Європарламенті за продовження переговорів про асоційовану угоду, зону вільної торгівлі та безвізовий режим. Проте з широкими обіймами у Європі поки зустрічатимуть далеко не усіх українців - бо не усі безпечні.Ганс-Герт Поттерінг (президент Європарламенту): “Ми не хочемо будувати нові стіни у Європі, взагалі прагнемо до вільного пересування громадян, але в той же час ми повинні дбати про безпеку наших громадян, ми зараз повинні працювати над практичними питаннями, якщо це візовий процес і є політична воля і бажання - це приведе до вирішення цих питань”.Європейцям не до душі недавні натяки Секретаріату Президента про скасування безвізового режиму для ЄС. Мовляв, Україна так і не отримала позитивної відповіді щодо послаблення візового режиму з боку Європи, після того, як у 2005 році запровадила ліберальні правила перетину свого кордону для держав - членів Європейського союзу.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2819
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1095
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук